Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск

«Северный ветер» опубликовал кадры с российскими военными на въезде в Волчанск

Появились кадры с военными Вооруженных сил России на въезде в город Волчанск Харьковской области. Видео публикует Telegram-канал «Северный ветер».

«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит один из военных.

Ранее один из бывших командиров батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал «явным провалом» украинского командования наступление ВС России на Волчанск в Харьковской области.

В свою очередь депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске.