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19:43, 16 мая 2024Путешествия

Сотрудник авиакомпании выпал из самолета на взлетную полосу и попал на видео

Daily Mail: сотрудник Transnusa Airlines выпал из самолета в аэропорту Джакарты

Сотрудник авиакомпании Transnusa Airlines случайно выпал из самолета в аэропорту Джакарты, Индонезия, и попал на видео. Кадры публикует британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что во время инцидента самолет готовился к взлету. Сотрудник перевозчика поднялся на борт, чтобы обсудить с экипажем рабочие вопросы. В момент, когда тот заканчивал разговор, трап отодвинули от самолета. Мужчина не заметил это и упал на взлетно-посадочную полосу.

Он получил лишь незначительные травмы, однако произошедшее взволновало руководство аэропорта. Согласно правилам безопасности, пока дверь лайнера открыта, трап должен оставаться на месте. Сейчас авиагавань проводит расследование и планирует наказать виновных.

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      Марк Успенский
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