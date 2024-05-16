В российском регионе семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На Кубани семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем

На Кубани семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что все произошло на автодороге «Краснодар-Ейск». Водитель ГАЗели вылетел на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги и опрокинулся.

В результате инцидента одну женщину спасти не удалось. Водителя и еще шестерых пострадавших отвезли в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

До этого сообщалось, что в Белгороде машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась.

В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из которых находились в автомобиле скорой помощи, а также водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Peugeot — после осмотра медиков последнего отпустили домой.