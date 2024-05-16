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08:13, 16 мая 2024Экономика

Водителям раскрыли способы отмыть авто от почек и смолы

Автоэксперт Евтеев: народные методы не помогут очистить машину от почек и смолы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Для очистки автомобиля от почек и смолы деревьев лучше не прибегать к народным методам — они не так эффективны и могут навредить покрытию. Способы отмыть машину от таких загрязнений раскрыл водителям совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев, пишут «Известия».

По словам специалиста, лучше всего в таких ситуациях как можно быстрее воспользоваться услугами профессиональной автомойки. Самостоятельно удалить пятна тоже можно, для этого эксперт посоветовал использовать специальную автохимию — очиститель древесных смол.

«Купить средства для очистки авто от смолы несложно, но крайне важно пользоваться ими правильно. Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем. Такая последовательность действий позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений», — рассказал Евтеев. Если нанести средство на грязный кузов, на нем могут появиться царапины, предупредил специалист.

Ранее водителям назвали признаки скорого взрыва шин. Главный сигнал будущей поломки — деформированный протектор. Эксперты подчеркнули, что шина с таким дефектом не подлежит ремонту.

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      Нина Ташевская
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