Водителям назвали признак скорого взрыва шин

Автоэксперт Погуляев: шина с грыжей может взорваться на ходу

Автомобильная шина с деформированным протектором может взорваться на ходу. Признак скорой поломки назвал водителям собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев, пишет «Газета.ru».

Деформацию шины по протектору также называют грыжей, просто она локализована в другом месте, пояснил автоэксперт. «В данном случае покрышку вообще запрещается эксплуатировать, поскольку повреждается металобрекер — внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и предназначенная для смягчения ударных нагрузок. Колесо может просто взорваться во время движения автомобиля», — предупредил Погуляев.

Специалист подчеркнул, что шина с таким дефектом не подлежит ремонту. Покрышку придется как можно скорее заменить на новую, а от старой избавиться. Вычислить деформацию протектора можно по вибрации на кузове автомобиля во время движения, рассказал Погуляев.

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