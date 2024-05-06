Водителям назвали четыре признака скорого отказа тормозов

Автоэксперт Щиголев: вибрация в педали или руле может предвещать отказ тормозов

Посторонние звуки, шумы или вибрация могут предвещать скорый отказ тормозов в автомобиле. Четыре признака опасной поломки назвал водителям собственник автосервиса Fit Service в Москве Алексей Щиголев, пишет «Российская газета».

Первый признак неисправности тормозных колодок — потеря тормозного эффекта. Если процесс остановки машины стал занимать больше времени, это может указывать на проблемы в системе. Еще один признак — шумы и посторонние звуки. «Водитель может слышать скрип, скрежет или стуки при нажатии на педаль тормоза. Эти звуки могут указывать на износ или повреждения колодок», — предупредил автоэксперт.

Щиголев добавил, что указывать на скорый отказ тормозов может также вибрация в педали или руле во время торможения. Последний предвестник опасной поломки — износ тормозных колодок. В норме их толщина должна быть не менее трех миллиметров. «Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этому, рекомендую их как можно скорее заменить. На современных авто об износе колодок сообщают датчики, информация появится на панели приборов. На более старых авто можно провести визуальный осмотр колодок», — рассказал специалист.

Ранее водителям назвали пять подозрительных звуков в автомобиле. Один из них — постоянные громкие стуки в двигателе, которые могут свидетельствовать о неполадках с поршневой группой или коленвалом, а также указывать на износ двигателя, пояснил эксперт.