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19:41, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Потупчик и Лобушкин запустили агентство стратегического консалтинга «К2»

Кристина Потупчик

Кристина Потупчик. Фото: Предоставлено представителями агентства «К2»

В России запустили агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2». Партнерами в агентстве стали Кристина Потупчик, Георгий Лобушкин, Виктор Леванов, а также Антон и Алена Бердовы.

«В первую очередь наше агентство занимается разработкой и реализацией стратегий развития в области медиа для среднего и крупного бизнеса», — заявила Потупчик. «К2» также открывает новые возможности по позиционированию брендов и управлению антикризисными кейсами. Помимо этого, агентство занимается проектной работой полного цикла в медийном пространстве.

«Секрет агентства кроется в уникальной способности нашей команды выходить за рамки общепринятых подходов. Мы фокусируемся на создании стратегий, которые позволяют нашим клиентам не только стать заметными в медиа, но и воздействовать на аудиторию, меняя представления о традиционных коммуникациях», — отметил Лобушкин.

«К2» выступает эксклюзивным партнером сервиса TgPodbor по подбору и продвижению каналов в Telegram, который предоставляет рекламодателям прямой доступ к лучшим площадкам мессенджера. «Важно, что наше взаимодействие с каналами и рекламодателями включает в себя не просто подбор площадок и распространение тезисов, но и другие консалтинговые услуги, помогающие реализовать полноценную информационную кампанию или развить ресурс», — рассказал руководитель сервиса Леонид Доронин.

Портфель «К2» включает в себя услуги, переосмысляющие взаимодействие с целевой аудиторией через соцсети, мессенджеры, СМИ, а также онлайн- и офлайн-мероприятия.

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      Олег Давыдов
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