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10:43, 17 мая 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала связанного с ИГ российского военного

В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала российского военного, связанного с ИГ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала 25-летнего российского военнослужащего, связанного с ИГ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, военный из Ростовской области служил в 49-ой общевойсковой армии южного-военного округа. 15 мая против него возбудили дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. 16 мая спецназ ФСБ попытался задержать мужчину в Ногайском районе, однако он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Отмечается, что военнослужащий планировал теракты против сотрудников правоохранительных органов. С места перестрелки изъяли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство. Как уточняет РИА Новости, у террориста также нашли переписку с координаторами, которые находятся заграницей.

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      Екатерина Кашурникова
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