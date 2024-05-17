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17:01, 17 мая 2024Экономика

Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи преодолел 17 мая психологическую отметку в 3500 пунктов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи преодолел психологическую отметку в 3500 пунктов, следует из данных торгов. Произошло это впервые с 18 февраля 2022 года.

Тогда показатель на максимуме составлял 3565,52 пункта, после чего начал снижаться, напоминает Frank Media. Резкое падение индекс пережил в день начала российской спецоперации на Украине.

К 15:59 в пятницу показатель подскочил до 3500,63 пункта, а к моменту написания материала скорректировался примерно до 3498 пунктов, прибавляя 0,35 процента.

По мнению экспертов, следующей целью для индекса Мосбиржи может стать уровень 3600 пунктов, являющийся ориентиром площадки на второе полугодие. Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Буянов, фундаментально у показателя сейчас больше поводов для роста, а «дивидендный сезон может придать сильный импульс рынку для сохранения текущей тенденции».

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      Дмитрий Воронин
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