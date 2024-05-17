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11:52, 17 мая 2024Силовые структуры

Ликвидированный ФСБ террорист попал на видео

ФСБ опубликовала видео ликвидированного в Карачаево-Черкесии террориста

ФСБ опубликовала оперативное видео с ликвидированным в Карачаево-Черкесии террористом. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден дом, в котором нейтрализовали мужчину. Далее показан сам террорист с оружием и вещи, которые у него обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ ликвидировали 25-летнего российского военнослужащего, связанного с ИГ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Мужчину нейтрализовали, потому что он оказал сопротивление при задержании.

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      Варвара Митина
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