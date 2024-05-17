Ночная атака ВСУ на Кубань повредила трансформатор

Краснодарский оперштаб сообщил о повреждении трансформатора из-за атаки ВСУ

Во время ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край трансформатор получил повреждения. Об этом сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА в ночь с 16 на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская"», — говорится в сообщении.

На данный момент, по информации оперштаба, часть абонентов уже подключили к сети. Ведутся работы по восстановлению остального энергоснабжения.

Более десяти беспилотников пытались атаковать Новороссийск ночью 17 мая — в городе объявляли воздушную опасность и прекращал работать общественный транспорт. После падения дронов, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, произошли «локальные возгорания». По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.