Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале у соседа. Как он попал в неволю и почему его не могли найти

В Алжире нашли пропавшего мужчину, которого сосед 26 лет не выпускал из подвала

В Алжире нашли 45-летнего мужчину, исчезнувшего в 1998 году. Родные думали, что он стал жертвой гражданской войны. В действительности его похитил сосед, живущий неподалеку, и 26 лет держал его в подвале для овец. Найти и освободить пропавшего удалось по счастливой случайности.

В 1998 году 17-летний парень бесследно исчез по дороге в училище

В 1998 году Омар бин Омран жил в алжирском штате Джельфа. В то время ему было 17 лет. Однажды он в очередной раз отправился на занятия в училище и не вернулся. В учебном заведении его тоже не видели. Никто не знал, куда он делся.

Родственники искали Омара по всей стране, но все усилия были тщетны. В конце концов смирились все, кроме его матери. Тогда в Алжире шла гражданская война, которую до сих пор называют «Черным десятилетием». Каждый год конфликт уносил десятки тысяч жизней, похищения тоже были обычным делом.

Родственники подозревали, что Омар, как и многие другие алжирцы, пропал без вести на войне

Один из двоюродных братьев Омара рассказал эмиратской газете The National, что мать и братья не сдавались много лет, но со временем все же прекратили поиски. «Мы думали, нет его больше в живых, — сказал местному изданию один из соседей исчезнувшего. — У нас не было никакой надежды его найти».

Мать оставалась последним человеком, верившим в спасение Омара. Она выступала за продолжение поисков, но в 2013 году ее не стало. В конце жизни она пожелала, чтобы власти все же отыскали ее сына.

Омар бин Омран, 1998 год Фото: Djelfa Judicial Council

Полиция получила анонимный сигнал и нашла исчезнувшего в подвале соседского дома

В мае 2024 года местная прокуратура получила анонимное сообщение, из которого следовало, что бывший сосед прячет Омара в помещении для овец у себя в подвале. Как пишет BBC News, в воскресенье, 12 мая, сотрудники национальной жандармерии явились с обыском по указанному адресу.

Аноним оказался прав. Пропавшего действительно нашли в подвале, скрытом под тюками с сеном. Кто-то из присутствовавших снял освобождение Омара на видео. На кадрах, опубликованных в соцсети X (бывший Twitter), видно, что за годы заточения у того отросла длинная борода.

Освобожденный весь дрожал и едва шел, опираясь на полицейских. Мужчина, которому сейчас 45 лет, не мог говорить и прятался от света и вспышек камер. Сообщается, что у него имеются проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.

Иногда похищенный видел родственников в окно, но боялся подать сигнал

После освобождения Омара бин Омрана доставили в больницу. Навещать его позволяют лишь близким родственникам.

Семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. «Он боится, особенно после заточения, потому что не привык быть в других местах», — цитирует его издание Daily Mirror. По его словам, Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Один из членов семьи объяснил, что за 26 лет заточения Омар ни разу не видел солнца. Двоюродный брат спасенного сообщил, что в больнице тот пришел в себя. «Он смог поговорить со мной и узнал меня, — рассказал он The National. — Его ситуация не критическая или плохая, он в хорошей форме, но ему сейчас нужна помощь, чтобы вернуться в общество и оставить позади то, через что он прошел».

Подвал, в котором его держал сосед, от дома семьи отделяло меньше 200 метров

Иногда Омар мог различить в окно родных, и до него даже дошла весть о случившемся с матерью. Иногда его отец проходил мимо по дороге в мечеть и даже не знал, что сын совсем рядом.

Омар не пытался сбежать и не подавал сигналов знакомым, когда замечал их в окно. Он считал, что похититель следил за каждым его шагом, поэтому ему казалось, что спастись невозможно. По его собственному признанию, он «как будто был под воздействием колдовства». Родственники считают, что злоумышленник промыл ему мозги.

Омар бин Омран, 2024 год Фото: Djelfa Judicial Council

Похититель жил один, ни с кем не общался и расправился с собакой похищенного

Когда Омара нашли, его похититель пытался сбежать, но его арестовали полицейские. Власти заявили, что он совершил «гнусное преступление» и будет сурово наказан.

Мужчине 61 год, он жил один и, по информации The National, был государственным служащим. «Аль-Джазира» пишет, что он работал швейцаром.

Соседи утверждают, что и раньше замечали странности в поведении злоумышленника. В частности, он никого не впускал себе в дом и всегда покупал еду на двоих, хотя жил один.

Похититель избегал общения с посторонними и не распространялся о своей жизни. Его мотивы пока остаются неясными

Родные Омара вспомнили еще одно подозрительное обстоятельство. Когда он исчез, его собака повадилась ходить к дому соседа и скулить. В итоге тот расправился с ней. Теперь понятно, в чем было дело.

Как выяснилось, похитителя разоблачила его собственная сестра, с которой он не мог поделить наследство. В отместку она упомянула в соцсети, что у него живет пропавший Омар бин Омран. В дальнейшем женщина безуспешно пыталась выдать свой пост за шутку, но было поздно.