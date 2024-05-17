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20:28, 17 мая 2024Из жизни

Стало известно о состоянии мужчины после 26-летнего заточения в подвале у соседа

National: спасенный после 26-летнего заточения у соседа алжирец пришел в себя
Омар бин Омран

Омар бин Омран. Фото: Djelfa Judicial Council

Родственники рассказали о состоянии Омара бин Омрана — 45-летнего алжирца, который провел 26 лет в заточении в подвале у соседа. Об этом сообщает эмиратская газета National.

После освобождения Омар бин Омран не мог говорить, но в больнице пришел в себя. «Он смог поговорить со мной и узнал меня, — утверждает Халед, один из двоюродных братьев спасенного мужчины. — Его ситуация не критическая или плохая, он в хорошей форме, но ему сейчас нужна помощь, чтобы вернуться в общество и оставить позади то, через что он прошел».

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Семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. «Он боится, особенно после заточения, потому что не привык быть в других местах», — цитирует его издание Daily Mirror. По его словам, Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, исчезнувшего в 1998 году, похитил сосед. Его держали в подвале для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны.

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      Олег Парамонов
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