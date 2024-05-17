Стало известно о состоянии мужчины после 26-летнего заточения в подвале у соседа

National: спасенный после 26-летнего заточения у соседа алжирец пришел в себя

Родственники рассказали о состоянии Омара бин Омрана — 45-летнего алжирца, который провел 26 лет в заточении в подвале у соседа. Об этом сообщает эмиратская газета National.

После освобождения Омар бин Омран не мог говорить, но в больнице пришел в себя. «Он смог поговорить со мной и узнал меня, — утверждает Халед, один из двоюродных братьев спасенного мужчины. — Его ситуация не критическая или плохая, он в хорошей форме, но ему сейчас нужна помощь, чтобы вернуться в общество и оставить позади то, через что он прошел».

Семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. «Он боится, особенно после заточения, потому что не привык быть в других местах», — цитирует его издание Daily Mirror. По его словам, Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, исчезнувшего в 1998 году, похитил сосед. Его держали в подвале для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны.