США отказались призвать Израиль соблюдать международное право

Reuters: США не будут призывать Израиль соблюдать международное право в Газе

США отказались присоединяться к инициативе стран Запада, которая призывает Израиль соблюдать международное право в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Ряд стран Запада направил израильскому правительству письмо, в котором призвал Тель-Авив соблюдать международное право в секторе Газа (...) США не были в числе стран, подписавших письмо», — сообщает агентство.

Из содержания документа следует, что страны Запада не поддерживают «полномасштабную военную операцию в Рафахе». Они подчеркнули обязанность Израиля «обеспечить беспрепятственную доставку» гуманитарной помощи через все соответствующие пункты пропуска, включая пункт в Рафахе.

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект об обеспечении бесперебойных поставок оружия Израилю. Документ предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое Тель-Авиву вооружение не будет передано.