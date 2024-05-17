В Конгрессе США одобрили законопроект о поставках оружия Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект об обеспечении бесперебойных поставок оружия Израилю. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты американского Конгресса.

За принятие закона выступили 224 конгрессмена, 187 членов палаты проголосовали против.

Республиканцы вынесли на рассмотрение законопроект, согласно тексту которого законодатели осуждают решение администрации президента США Джо Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю.

Отмечается, что он предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое Тель-Авиву вооружение не будет передано.

Ранее администрация Байдена выделила Израилю миллиард долларов на закупку оружия, несмотря на изначальное несогласие с проведением наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Данная сделка позволит в будущем передать боеприпасы для танков на 700 миллионов долларов и бронированные машины на 500 миллионов долларов.