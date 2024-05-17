Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 17 мая 2024Мир

В Конгрессе США одобрили законопроект о поставках оружия Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палата представителей США одобрила законопроект об обеспечении бесперебойных поставок оружия Израилю. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты американского Конгресса.

За принятие закона выступили 224 конгрессмена, 187 членов палаты проголосовали против.

Республиканцы вынесли на рассмотрение законопроект, согласно тексту которого законодатели осуждают решение администрации президента США Джо Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю.

Отмечается, что он предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое Тель-Авиву вооружение не будет передано.

Ранее администрация Байдена выделила Израилю миллиард долларов на закупку оружия, несмотря на изначальное несогласие с проведением наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Данная сделка позволит в будущем передать боеприпасы для танков на 700 миллионов долларов и бронированные машины на 500 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      iPhone 15 подешевел в России на 40 процентов

      Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

      Женщина нашла странные таблетки у мужа и уличила его в изменах

      Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

      Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

      В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

      В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

      Ушедшие в самоволку срочники устроили драку в ночном клубе в российском городе

      Феминистку Маршенкулову захотели заочно арестовать за оправдание терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше