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08:11, 15 мая 2024Мир

США закрыли глаза на разногласия и выделили Израилю миллиард долларов на оружие

WP: администрация Байдена выделила Израилю миллиард долларов на оружие

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на изначальное несогласие с проведением наземной операции в Рафахе, выделила Израилю миллиард долларов на закупку оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Сделка по оружию позволит в будущем передать боеприпасы для танков на 700 миллионов долларов, бронированные машины на 500 миллионов долларов и минометные снаряды на 60 миллионов долларов», — пишет издание со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

Выделение дополнительных средств Израилю доказывает нежелание администрации Байдена, с одной стороны, «бросать вызов» произраильски настроенным демократам, а с другой стороны — ястребам из Республиканской партии, отмечает WP.

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      Глеб Бажуткин
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