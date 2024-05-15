США закрыли глаза на разногласия и выделили Израилю миллиард долларов на оружие

WP: администрация Байдена выделила Израилю миллиард долларов на оружие

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на изначальное несогласие с проведением наземной операции в Рафахе, выделила Израилю миллиард долларов на закупку оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Сделка по оружию позволит в будущем передать боеприпасы для танков на 700 миллионов долларов, бронированные машины на 500 миллионов долларов и минометные снаряды на 60 миллионов долларов», — пишет издание со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

Выделение дополнительных средств Израилю доказывает нежелание администрации Байдена, с одной стороны, «бросать вызов» произраильски настроенным демократам, а с другой стороны — ястребам из Республиканской партии, отмечает WP.