Суд арестовал имущество экс-замгубернатора российского региона из-за дела о ДТП

Суд арестовал имущество челябинского экс-замгубернатора из-за ДТП со студенткой

Сосновский районный суд арестовал имущество экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова из-за ДТП, в котором пострадала студентка из Свердловской области Анастасия Вяткина. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Мать пострадавшей студентки рассказала журналистам, что Косилов заболел и находится в больнице, в связи с чем он попросил отложить заседание. По ее словам, суд арестовал его имущество из-за того, что не понятно, как долго экс-чиновник будет болеть. Общая стоимость арестованного составляет 47 миллионов рублей. Эта сумма совпадает с той, что заявлена в иске семьи студентки к Косилову. Также женщина сказала, что у ее дочери уже стало получаться связывать слова в одну фразу и она уже передвигается без помощи родителей, на ходунках. Указанная сумма требуется девушке для покупки необходимых вещей и для реабилитации.

Ранее сообщалось, что имущество близких и родителей заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали в связи с его уголовным делом о взятке в миллиард рублей.

