В России ввели запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Кабмин продлил на полгода временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Кабмин продлил на полгода временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Он будет действовать с 20 мая по 20 ноября, указано на сайте правительства России.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления», — уточняется в сообщении. Из России не будут вывозить отходы и лом драгметаллов, а также металлов, плакированных драгметаллами или содержащих их соединения. Кроме того, приостанавливается экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые нужны для извлечения драгоценных металлов, важных для внутреннего рынка государства.

Подобные ограничения действовали с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года, а также в период с 20 марта по 20 сентября 2023 года. Впервые кабинет министров ввел запрет на экспорт отходов и лома драгоценных металлов в сентябре 2022 года сроком на шесть месяцев.

В категорию драгметаллов попадают золото, серебро, платина и другие пять металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий, иридий.

Ранее правительство решилось на временное снятие ограничений на экспорт бензина из России. Планируется снять х на срок до 30 июня.