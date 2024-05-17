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17:56, 17 мая 2024Мир

В Словакии начали расследование из-за угрожающих комментариев

Полиция Словакии начала изучать соцсети после покушения на премьера Фицо

Фото: Banská Bystrica / Reuters

Полиция Словакии начала изучать социальные сети из-за ненавистнических высказываний после попытки покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его заявление транслировал телеканал ТА3 на YouTube.

«На данный момент полиция занимается расследованием порядка сорока фактов распространения ненавистнических комментариев в социальных сетях», — рассказал глава МВД республики.

Он подчеркнул, что полиция привлечет к ответственности тех, кто поддерживает или оправдывает действия нападавшего на премьера, а также распространяет угрозы в адрес других политиков или журналистов.

Ранее глава МВД заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо. Он объяснил, что нападение было совершено по политическим мотивам и является результатом «посеянной многими ненависти».

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      Дарья Устьянцева
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