Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 17 мая 2024Мир

В Южной Корее рассказали о планах Ким Чен Ына реализовать ядерную программу

Ёнхап: Ким Чен Ын не собирался использовать ядерное оружие

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не было намерений использовать ядерное оружие в 2018 году. Об этом написал в своих мемуарах экс-президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, его слова передает Ёнхап.

«Во время Межкорейского саммита 2018 года глава КНДР рассказал, что вообще не намерен применять ядерное оружие и не хочет, чтобы поколение его дочери взвалило на себя такое бремя», — приводит агентство слова из мемуаров.

В дополнение агентство приводит воспоминания Мун Чжэ Ина о разговоре с Ким Чен Ыном. Тогда северокорейский лидер отметил, что он «раздосадован скептицизмом международного сообщества» касательно его намерения отказаться от применения ядерного оружия. Также он поинтересовался у экс-президента Южной Кореи, может ли помочь убедить Вашингтон «принять искренность Пхеньяна».

18 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон и его союзники обсудили варианты по созданию нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней вместе с Южной Кореей.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше