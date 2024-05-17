В Южной Корее рассказали о планах Ким Чен Ына реализовать ядерную программу

Ёнхап: Ким Чен Ын не собирался использовать ядерное оружие

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не было намерений использовать ядерное оружие в 2018 году. Об этом написал в своих мемуарах экс-президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, его слова передает Ёнхап.

«Во время Межкорейского саммита 2018 года глава КНДР рассказал, что вообще не намерен применять ядерное оружие и не хочет, чтобы поколение его дочери взвалило на себя такое бремя», — приводит агентство слова из мемуаров.

В дополнение агентство приводит воспоминания Мун Чжэ Ина о разговоре с Ким Чен Ыном. Тогда северокорейский лидер отметил, что он «раздосадован скептицизмом международного сообщества» касательно его намерения отказаться от применения ядерного оружия. Также он поинтересовался у экс-президента Южной Кореи, может ли помочь убедить Вашингтон «принять искренность Пхеньяна».

18 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон и его союзники обсудили варианты по созданию нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней вместе с Южной Кореей.