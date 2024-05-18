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22:09, 18 мая 2024Мир

Маска удивило обилие зарубежных товаров в России вопреки санкциям Запада

Маска удивило обилие зарубежных товаров в российских магазинах вопреки санкциям

Фото: Globallookpress.com

Американского предпринимателя Илона Маска удивило обилие товаров зарубежных брендов на полках российских магазинов, которые продолжают оставаться доступными для россиян вопреки многочисленным санкциям со стороны западных государств. Соответствующую реакцию он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей платформы, поделившемся видео, на котором продемонстрированы товары с продукцией западных торговых марок, находящиеся на полках российских магазинов, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь, а также игрушки.

«Любопытно», — подчеркнул Маск.

Ранее он отреагировал на решение США и Украины в отношении России. Бизнесмен согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, который заявил, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.

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      Марина Совина
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