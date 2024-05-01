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11:53, 1 мая 2024Мир

Маск отреагировал на решение США и Украины по России

Илон Маск: конфликт между Украиной и Россией мог завершиться в 2022 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на решение США и Украины в отношении России. Соответствующий пост появился на платформе X (ранее — Twitter).

Бизнесмен согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, который заявил, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Тогда же Киев сохранил бы свои территории, выбрав нейтралитет.

При этом Сакс отметил, что администрация президента США Джо Байдена делала вид, что урегулировала конфликт, но на самом деле отказалась от сделки. Вдобавок бизнесмен уточнил, что на фоне помощи Украине в стране возник дефицит боеприпасов.

В заключение Маск поддержал высказывания Сакса. «Да», — ответил он в соцсети.

Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал возможное заключение соглашения между Украиной и США. При этом, по его мнению, данный шаг может привести к «бесконечной войне».

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      Мария Винар
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