Россия захотела поделиться опытом по защите детей в интернете с Белоруссией

Кравцов: Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по защите детей в сети

Россия заявила о готовности поделиться с Белоруссией наработками в области защиты детей в интернете. Об этом пишет ТАСС.

«Мы имеем сегодня [федеральную] государственную информационную систему "Моя школа", обеспечивающую защиту детей от той негативной информации, которая идет через интернет, через социальные сети, особенно в условиях развязанной информационной войны со стороны определенных стран. Мы здесь готовы поделиться», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он также подчеркнул, что между образовательными ведомствами стран сложились очень хорошие и продуктивные отношения.

Ранее на Молодежном цифровом форуме обсудили вызовы современных технологий. На сессии «Трудно быть человеком: общество цифрового века» спикеры поговорили о том, какие вызовы бросают человечеству цифровые инновации. Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова обратила внимание на воздействие современных технологий на подрастающее поколение.