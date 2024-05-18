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18:48, 18 мая 2024Мир

Ученые нашли объясняющий тайну пирамид иссохший рукав Нила

Nature: ученые нашли иссохший рукав реки Нил близ пирамид в Гизе

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Ученые нашли иссохший рукав реки Нил близ пирамид в Гизе, вероятно, объясняющий тайну их строительства. Об этом сообщает Nature.

Сейчас пирамиды находятся в нескольких десятках километров от реки Нил, но египтологи и раньше полагали, что Нил некогда был к ним ближе. Теперь спутниковые изображения и геологические данные подтвердили, что приток Нила, который исследователи назвали ветвью Ахрамата, использовался несколько тысяч лет назад вблизи многих основных объектов в регионе.

Ученые считают, что это открытие может помочь объяснить, почему древние египтяне строили пирамиды в выбранном месте — реку могли использовать для транспортировки стройматериалов. Также они пришли к выводу, что Нил и раньше был склонен к миграции, из-за чего населяющим его берега людям приходилось переезжать вслед за рекой. Известно, что за последние несколько сотен лет Нил сдвинулся на несколько километров на восток.

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      Александра Лисица
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