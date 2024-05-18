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12:30, 18 мая 2024Россия

В центре российского города прогремели взрывы

В центре Белгорода произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Серия взрывов раздалась в центре Белгорода на фоне объявленной ранее ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ракетная опасность объявлена в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В ночь на 18 мая дежурные средства российской системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Также в приграничном городе прозвучал взрыв.

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      Екатерина Подвигина
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