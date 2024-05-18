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09:53, 18 мая 2024Россия

Володин заявил о введении Евросоюзом цензуры

Володин: в ЕС вводят цензуру, чтобы обманывать своих граждан

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Руководство Евросоюза, не имея аргументов для убеждения граждан в своей правоте, вводит цензуру, чтобы обманывать их и удержаться во власти, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал решение совета ЕС об запрете вещания агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты».

По словам российского политика, власти в Европе сейчас могут только говорить о свободе слова, на деле же не терпят ее, используя двойные стандарты и блокируя любую альтернативную точку зрения.

«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — заявил Володин.

Он поблагодарил коллективы попавших под ограничения изданий, отметив, что чинимые препятствия связаны с тем, что евробюрократы чувствуют эффективность работы российских журналистов.

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      Дмитрий Воронин
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