Володин заявил о введении Евросоюзом цензуры

Володин: в ЕС вводят цензуру, чтобы обманывать своих граждан

Руководство Евросоюза, не имея аргументов для убеждения граждан в своей правоте, вводит цензуру, чтобы обманывать их и удержаться во власти, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал решение совета ЕС об запрете вещания агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты».

По словам российского политика, власти в Европе сейчас могут только говорить о свободе слова, на деле же не терпят ее, используя двойные стандарты и блокируя любую альтернативную точку зрения.

«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — заявил Володин.

Он поблагодарил коллективы попавших под ограничения изданий, отметив, что чинимые препятствия связаны с тем, что евробюрократы чувствуют эффективность работы российских журналистов.

