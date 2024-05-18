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11:19, 18 мая 2024Бывший СССР

Выросло число раненых при обстреле ВСУ в Херсонской области

Сальдо: число раненых при обстреле ВСУ по Скадовску выросло до 11 человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число раненых из-за ракетного артиллерийского обстрела города Скадовск Херсонской области выросло до 11 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS были ранены три человека, разрушен частный жилой дом. Последствия артиллерийского удара устраняются местными экстренными службами.

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