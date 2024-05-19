RT: украинцы возмутились телевизионной шуткой про тонущих уклонистов

Украинцы возмутились шуткой про тонущих уклонистов, показанной в эфире одного из телеканалов Украины. Об этом сообщает RT.

В одном из шоу были высмеяны украинские уклонисты, пытающиеся сбежать из Украины через реку Тиса: «Я тону в твоих глазах, как уклонист в Тисе».

Шутка вызвала гневные комментарии в Telegram-каналах: «Пусть идут на передовую, там посмеются!», «Это ужас! Разве можно смеяться над тем, что люди умирают! Почему у этих бездарей отсрочка?!» и «Там в зале тем п*****сам, которым очень весело, повестки вручите!».

Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что на Украине пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть из страны в Венгрию.