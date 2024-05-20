Появилось видео спасения погребенного заживо 62-летнего мужчины

Опубликовано видео спасения погребенного заживо 62-летнего мужчины из Молдавии

Молдавская полиция опубликовала видео, на котором запечатлено спасение заживо погребенного 62-летнего мужчины. Кадры приводятся на сайте Генерального инспектората полиции Молдавии.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 11 мая в селе Устье, Глодянский район. Во время пьяной ссоры собутыльник ударил мужчину ножом и столкнул в погреб, который был в поле возле его дома. После этого он запер дверь и присыпал ее грудой песчаника, чтобы пострадавший не выбрался. Его спасли лишь 13 мая, когда приглушенные крики услышали сотрудники полиции, расследовавшие другое преступление.

На кадрах, опубликованных полицией Молдавии, видно, что представлял собой погреб, в котором оказался закопан мужчина. Сооружение было полностью скрыто землей. Внутри имелось помещение со стулом, столиком и матрасом. По-видимому, именно там пострадавший истекал кровью, ожидая спасения.

Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан и уже сознался в преступлениях. Прокуратура попросила назначить ему психиатрическую экспертизу.