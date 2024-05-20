Стали известны подробности о спасении погребенного заживо мужчины

В Молдавии полицейские спасли 62-летнего мужчину, закопанного заживо в погребе

В Молдавии раненый 62-летний мужчина несколько дней истекал кровью в закопанном под песчаником погребе. Подробности произошедшего рассказала молдавская газета «СП».

Инцидент произошел в селе Устье, Глодянский район. Как сообщалось ранее, 13 мая полицейские, расследовавшие расправу над 74-летней женщиной, услышали приглушенные крики и откопали погребенного заживо 62-летнего мужчину с кровоточащей раной на шее. В совершении обоих преступлений подозревают 18-летнего юношу.

Спасенный рассказал, что 11 мая они с подозреваемым вместе пили спиртное и поссорились, пишет «СП». Тот ударил его ножом в шею, а затем столкнул в погреб, который был в поле за огородом возле дома. Он запер дверь и присыпал ее грудой песчаника, чтобы пострадавший не выбрался.

Вскоре после этого злоумышленник напал на 74-летнюю женщину.

Полицейские установили, что убийство женщины, предположительно, было совершено в ночь с 12 на 13 мая. Подозреваемого в убийстве и покушении на убийство задержали на трое суток и возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств газета «СП»

По информации румынского сайта Stirileprotv.ro, подозреваемый давно досаждал жителям села. Одна из жительниц Устья рассказала, что он забирался в дома, воровал вещи, устраивал поджоги.

Подозреваемый сознался в преступлениях. Прокуратура попросила назначить ему психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, исчезнувшего в 1998 году, похитил сосед. Его держали в подвале помещения для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны.