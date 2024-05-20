Голландец побывал в российском регионе и назвал топ самых неаппетитных блюд

Тревел-блогер из Голландии побывал в Калмыкии и назвал топ самых неаппетитных блюд. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, из всех регионов России именно в Калмыкии самые необычные блюда. Он подчеркнул, что на столе у местных жителей всегда много мяса. В первую очередь он выделил блюдо из разных видов мяса, накрытое крышкой из хлеба. «Впервые пробовал коня тут в Калмыкии. На вкус мягкий, похож на говядину», — прокомментировал он карпаччо из марала и конины.

Следующими в топе необычных блюд стали кишки. «Это точно не мое любимое блюдо! Очень жирно! И вкус... как сказать... такой противный», — заметил блогер. Еще в списке голландца оказались печень и тестикулы барана.

Ранее этот же блогер проехал в Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».