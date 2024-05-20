Иранские спасатели направились к месту возможного крушения вертолета Раиси

Иранские спасатели направились к месту крушения вертолета президента Раиси

Иранские спасатели направились к месту возможного падения вертолета, перевозившего главу государства Эбрахима Раиси. Об этом рассказал телеканал Press TV.

Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил появившуюся в СМИ информацию об обнаружении турецким беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) источника тепла. Предположительно, им являются обломки воздушного судна, на борту которого находился иранский лидер.

Судьба президента по-прежнему неизвестна, однако близкий к иранскому руководству источник сообщил американскому изданию The Atlantic о возможной гибели Раиси.