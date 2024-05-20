В США сообщили о возможной гибели президента Ирана в авиакатастрофе. Вертолет Раиси не могут найти уже более 11 часов

Американский журнал Atlantic допустил гибель президента Ирана Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси мог погибнуть в результате падения вертолета. Об этом американскому журналу The Atlantic сообщил источник, близкий к иранскому руководству.

Он утверждает, что в настоящий момент власти ищут способ объявить об этом, не вызвав хаос в государстве. При этом источник издания уточнил, что не имеет возможности подтвердить информацию.

Журнал также напомнил, что в предыдущие годы в подобных авариях погибли по меньшей мере два члена кабинета министров и два ведущих военачальника Ирана. 19 мая в пропавшем с радаров вертолете, помимо Раиси, также находились министр иностранных дел Исламской Республики и два высокопоставленных региональных чиновника.

Первая информация о пропавшем вертолете появилась более 11 часов назад

Несмотря на то, что первая информация о жесткой посадке вертолета появилась более 11 часов назад, место крушения до сих пор не обнаружено. На помощь местным поисковикам направились спасатели из других стран. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пошлет группировку из 60 специалистов МЧС. Также были подготовлены вертолетные группы, которые могут выполнять сложные задачи на больших высотах.

Турция направила в Иран 32 альпиниста. Также в воздушное пространство Исламской Республики вошел турецкий беспилотник, ему удалось обнаружить «источник тепла», которым, предположительно, могут быть обломки вертолета.

Спасательную операцию возглавил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами. Он в сопровождении высокопоставленных офицеров КСИР поехал в район крушения вертолета, они будут отдавать распоряжения на месте для ускорения поисков.

Эксперты разошлись в версиях о причине катастрофы

Политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом Раиси. По его мнению, авария может быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Кроме того, эксперт не исключил внутрииранские конфликты. Он отметил, что высший руководитель Ирана Али Хаменеи достиг возраста 85 лет. «Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу», — заявил Макаркин.

Заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов счел, что вертолет мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. «Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», — объяснил эксперт. По его мнению, куда вероятнее версия с крушением в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под санкциями Запада, и несмотря на хорошее оборудование, вертолет «Белл» не был последней моделью.

Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше — горная местность и плохие метеоусловия Владимир Попов заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский высказал утверждение, что вертолет мог упасть из-за ошибки пилота. По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям. Он отметил, что вертолет для главы государства должен был быт дооснащен необходимыми системами, способными контролировать высоту и рельеф местности. Кроме того, Заболотский обратил внимание, что два других вертолета благополучно добрались до места назначения.