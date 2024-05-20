В Кремле уточнили число отправленных в Иран спасателей

Песков: Россия направит группу из 60 спасателей для поиска вертолета Раиси

Россия отправит шестьдесят спасателей для помощи в поиске вертолета, на борту которого находится президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что по поручению российского лидера Владимира Путина также были подготовлены вертолетные группы, которые могут выполнять сложные задачи на больших высотах. Песков рассказал, что российские спасатели подключатся к поисковой операции, когда погодные условия позволят ее возобновить.

Ранее МЧС сообщило, что в подмосковном аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. «В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер"», — указали в ведомстве.