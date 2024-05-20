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20:04, 20 мая 2024Экономика

Механизм кредитных каникул для бизнеса оценили

Эксперт Свистов: кредитные каникулы позволят бизнесу избежать сокращений

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кредитные каникулы позволят компаниям стабилизировать свою финансовую ситуацию в кризисные времена и избежать массовых увольнений работников. Такую оценку с беседе с «Известиями» озвучил эксперт в сфере финансовой доставки и директор ТК «Экскурс груп», член московского отделения «Деловой России» Алексей Свистов.

Свистов напомнил, что механизм может быть использован в случае чрезвычайных ситуаций или при существенном падении доходов фирмы. Он отметил, что такая мера поможет организациям сохранить операционную деятельность, продолжить инвестировать в бизнес и не прибегать к массовым сокращениям персонала. Эксперт также подчеркнул, что предоставление льготного периода для малого бизнеса целесообразно, так как именно небольшие компании наиболее чувствительны к экономическим потрясениям.

Управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры», член московского регионального отделения «Деловой России» Владислав Ватаманюк, в свою очередь, заявил, что кредитные каникулы позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на предприятия. С их помощью бизнес получит возможность направить финансовые ресурсы на более приоритетные цели, добавил он. При этом не стоит забывать о дополнительных расходах из-за увеличения срока погашения кредита, напомнил специалист.

Ранее Центробанк России подготовил детали механизма кредитных каникул для бизнеса и уже обсудил их с предпринимателями. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута рассказал, что ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитного договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия.

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