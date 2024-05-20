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18:27, 20 мая 2024Забота о себе

Перечислены отгоняющие мух комнатные растения

Розмарин

Розмарин. Фото: Fran / Unsplash

Некоторые комнатные растения эффективно справляются с задачей уменьшения количества насекомых в помещении, рассказала колумнистка Фиби Тонкс. Отгоняющие мух цветы и травы она перечислила для Mirror.

Главным отпугивателем мух Тонкс назвала базилик. Благодаря сильному аромату он, по словам специалистки, отпугивает и пауков. Еще одним репеллентом против мух, жуков и даже блох, добавила она, может стать лаванда.

Аналогичными свойствами, как отметила Тонкс, обладает мелисса лекарственная. «Эффективность растения обусловлена ​​высоким содержанием цитронеллы — соединения, присутствующего в масле, которое производит растение. Известно, что растение отпугивает всех: от пауков и мух до комаров», — объяснила.

Кроме того, добавила Тонкс, насекомых отпугивают аромат розмарина и маргариток.

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      Александра Лисица
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