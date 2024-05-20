Пьяный турист устроил дебош на улице и подрался с полицейскими в Таиланде
Полиция Таиланда задержала иностранного туриста за пьяный дебош на улице. Об этом сообщил портал The Phuket News.
Инцидент произошел ночью 14 мая в городе Патонг на курорте Пхукет. Правоохранителям поступило сообщение, что нетрезвый иностранец устроил беспорядки на улице и стал причинять беспокойство местным жителям.
На место происшествия прибыли восемь полицейских. Они попытались успокоить дебошира, но тот не реагировал на просьбы правоохранителей и подрался с ними.
В результате мужчину задержали и доставили в участок, чтобы предъявить обвинения в нарушении общественного порядка. Он был так пьян, что не смог назвать свои имя и национальность.
Ранее в Патонге толпа трансгендеров напала на туриста. Избиение мужчины бутылками и пластиковой табуреткой попало на видео.