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19:04, 20 мая 2024Путешествия

Пьяный турист устроил дебош на улице и подрался с полицейскими в Таиланде

The Phuket News: полиция Патонга задержала туриста за пьяный дебош на улице

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Полиция Таиланда задержала иностранного туриста за пьяный дебош на улице. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Инцидент произошел ночью 14 мая в городе Патонг на курорте Пхукет. Правоохранителям поступило сообщение, что нетрезвый иностранец устроил беспорядки на улице и стал причинять беспокойство местным жителям.

На место происшествия прибыли восемь полицейских. Они попытались успокоить дебошира, но тот не реагировал на просьбы правоохранителей и подрался с ними.

В результате мужчину задержали и доставили в участок, чтобы предъявить обвинения в нарушении общественного порядка. Он был так пьян, что не смог назвать свои имя и национальность.

Ранее в Патонге толпа трансгендеров напала на туриста. Избиение мужчины бутылками и пластиковой табуреткой попало на видео.

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      Мария Борисова
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