Пьяный турист устроил дебош на улице и подрался с полицейскими в Таиланде

The Phuket News: полиция Патонга задержала туриста за пьяный дебош на улице

Полиция Таиланда задержала иностранного туриста за пьяный дебош на улице. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Инцидент произошел ночью 14 мая в городе Патонг на курорте Пхукет. Правоохранителям поступило сообщение, что нетрезвый иностранец устроил беспорядки на улице и стал причинять беспокойство местным жителям.

На место происшествия прибыли восемь полицейских. Они попытались успокоить дебошира, но тот не реагировал на просьбы правоохранителей и подрался с ними.

В результате мужчину задержали и доставили в участок, чтобы предъявить обвинения в нарушении общественного порядка. Он был так пьян, что не смог назвать свои имя и национальность.

Ранее в Патонге толпа трансгендеров напала на туриста. Избиение мужчины бутылками и пластиковой табуреткой попало на видео.