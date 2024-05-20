Россияне рассказали о рисках прогулять работу в теплую погоду

Rambler&Co: треть россиян летом подвержены риску прогулять работу

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, появляется ли у них летом прокрастинация и лень. Мнения респондентов разделились почти пополам. 49 процентов отмечают у себя снижение эффективности в теплое время года, но у 51 процента производительность остается неизменной.

Из тех участников опроса, кто чувствует летом лень, более половины (55 процентов) объясняют ее плохой переносимостью жары, а чуть больше трети (35 процентов), напротив, — хорошей погодой, которая манит на улицу. У 6 процентов летом увеличивается количество задач, 3 процента отмечают личные причины, 1 процент — недостаток интересных вызовов на работе.

Среди тех, кто не страдает летом снижением работоспособности, 61 процент связывают лень и апатию только с настроением. 31 процент утверждают, что у них вообще никогда не бывает прокрастинации. В другие времена года она возникает у 8 процентов опрошенных.

В летний период 65 процентов респондентов самыми эффективными часами называют утро и первую половину дня. Вечер выбирают 21 процент, послеобеденное время и ночь — по 7 процентов. Часы эффективности у 36 процентов не меняются в зависимости от времени года, а у стольких же (36 процентов) зависят напрямую. 28 процентов отметили, что на их бодрость в течение суток влияет не сезон, а другие причины.

Для борьбы с ленью в теплое время года люди используют различные методы. 34 процента дают себе отдохнуть, 21 процент переключается на другие задачи, 18 процентов делают перерыв на сон. Каждый десятый (10 процентов) подбадривает себя мороженым и прохладительными напитками, 8 процентов — занятиями спортом. 7 процентам помогает строгое планирование, остальные выбрали музыку и мотивационные тренинги.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 13 мая 2024 года, охват составил 17 487 интернет-пользователей, среди которых 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин.