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16:47, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

В Москве мужчина заплатит штраф до 50 тыс. рублей за волосы в цвет флага Украины

Фото: san4ezz / Shutterstock / Fotodom

Тверской суд Москвы назначил мужчине штраф за окрашенные в цвет флага Украины волосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

По информации агентства, на судебное заседание обвиняемый не явился, но предоставил суду письменное объяснение, в котором указал, что не поддерживает ни украинские власти, ни специальную военную операцию (СВО), проводимую вооруженными силами (ВС) России. Мужчина отметил, что своей прической ничего не хотел выразить. Также он сообщил, что с 2017 года он постоянно красит волосы в яркие цвета, однако суд счел эти доводы недостаточными и выписал обвиняемому штраф.

Мужчина признан виновным по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России. По этой статье сумма штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Точная сумма штрафа, выписанного фигуранту, в постановлении не указана.

Ранее сообщалось, что студента Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Олега Тарасова арестовали на десять суток из-за названия сети Wi-Fi, которую он создал. Из дела следует, что в названии студент демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг украинского националиста «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

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      Анна Габай
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