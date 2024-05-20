Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ фугасными бомбами

Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами ФАБ-500

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Летный состав воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ», — уточняется в заявлении.

Ранее взятый в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал, что военнослужащим в Харьковской области приходилось возводить оборонительные сооружения из подручных средств. Он добавил, что все работы проводились при плохих погодных условиях.