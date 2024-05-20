Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских дронов

Минобороны: рядовой Акулов защитил подбитый танк от атак FPV-дронов ВСУ

Механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил подбитый танк от атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского военного сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что экипаж танка подвергся нападению со стороны противника на важном тактическом направлении и потерял ход.

«Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона», — отмечается в заявлении Минобороны.

Ранее российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В Минобороны также сообщили об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп противника.