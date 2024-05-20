Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:12, 20 мая 2024Россия

Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских дронов

Минобороны: рядовой Акулов защитил подбитый танк от атак FPV-дронов ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил подбитый танк от атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского военного сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что экипаж танка подвергся нападению со стороны противника на важном тактическом направлении и потерял ход.

«Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона», — отмечается в заявлении Минобороны.

Ранее российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В Минобороны также сообщили об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп противника.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

      Путин поручил направить спасателей для поиска вертолета иранского президента

      Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России

      Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

      В России назвали возможную причину падения вертолета Раиси

      Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских дронов

      Симоньян назвала достойную зарплату генерала

      В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

      В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше