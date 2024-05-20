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13:54, 20 мая 2024Силовые структуры

Российского депутата задержали за нанесения миллионного ущерба бюджету

В Тулуне задержали депутата за нанесения ущерба бюджету в 3 млн рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области правоохранители задержали депутата Думы Тулуна, который нанес ущерб бюджету в три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в 2019 году мужчина мошенническим путем получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения. Своими действиями он нанес ущерб бюджету Иркутской области на сумму более трех миллионов рублей.
 
Ранее по этому делу следователи предъявили обвинение мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным.

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      Варвара Митина
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