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13:26, 20 мая 2024Силовые структуры

Сбежавший из колонии российский заключенный получил новый срок

В Тюмени суд ужесточил наказание заключенному, сбежавшему из колонии-поселения

Фото: Daniel Bone / Pixabay

Калининский суд Тюмени приговорил к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима заключенного Азамата Хайретдинова, который в январе сбежал из колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по статье 313 («Побег из места лишения свободы») Уголовного кодекса РФ. Установлено, что в 2021 году Хайретдинова осудили за серию краж на два года с аналогичным испытательным сроком. В 2024 году он находился в колонии-поселения на территории ИК-4, однако 9 января ушел из общежития якобы на работу в производственный цех, перелез через забор и сбежал.

В тот же день сотрудники исправительного учреждения заметили пропажу и нашли мужчину около одного из жилых домов в Тюмени. Хайретдинов признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Ранее сообщалось, что в Ярославле из колонии сбежал 38-летний мужчина, осужденный за расправу.

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      Илона Палей
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