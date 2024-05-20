Спасатели сообщили об обнаружении места вероятного падения вертолета Раиси

Press TV: спасатели приближаются к месту вероятного падения вертолета Раиси

Спасатели сообщили об обнаружении места вероятного падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Press TV.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд подтвердил, что совершившая жесткую посадку машина найдена, сейчас поисковики приближаются к месту ЧП.

Ранее заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский пришел к выводу, что причиной падения вертолета с президентом Ирана могла стать ошибка пилота. По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям.