Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев

AFP: среди организаторов попытки госпереворота в ДРК есть американцы и британец

Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) имеются граждане США. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.

Кроме того, в числе виновников попытки путча заметили одного конголезца — «натурализованного британца».

Днем 19 мая в ДРК Вооруженные силы (ВС) ДРК смогли предотвратить попытку государственного переворота в стране. Как рассказал представитель ВС страны Сильвен Экенге, попытка госпереворота связана с иностранным вмешательством. Он подчеркнул, что в настоящее время положение в стране находится под контролем.

В тот же день стало известно, что в ДРК ликвидировали лидера предпринявших попытку госпереворота мятежников. Сообщалось, что мятежники несли флаги Республики Заир (так ДРК называлась в 1971-1997 годах) и представлялись представителями диаспоры.