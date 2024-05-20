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03:14, 20 мая 2024Мир

Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев

AFP: среди организаторов попытки госпереворота в ДРК есть американцы и британец

Фото: Christian Malanga / Reuters

Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) имеются граждане США. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.

Кроме того, в числе виновников попытки путча заметили одного конголезца — «натурализованного британца».

Днем 19 мая в ДРК Вооруженные силы (ВС) ДРК смогли предотвратить попытку государственного переворота в стране. Как рассказал представитель ВС страны Сильвен Экенге, попытка госпереворота связана с иностранным вмешательством. Он подчеркнул, что в настоящее время положение в стране находится под контролем.

В тот же день стало известно, что в ДРК ликвидировали лидера предпринявших попытку госпереворота мятежников. Сообщалось, что мятежники несли флаги Республики Заир (так ДРК называлась в 1971-1997 годах) и представлялись представителями диаспоры.

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      Марина Совина
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