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15:34, 19 мая 2024Мир

В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

В ДР Конго ликвидировали лидера предпринявших попытку госпереворота мятежников
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Olivia Acland / Reuters

В Демократической республике Конго (ДРК) ликвидировали лидера предпринявших попытку госпереворота мятежников. Об этом сообщает издание Actu30.

«Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией», — говорится в публикации.

По данным издания, мятежники несли флаги Республики Заир (так ДРК называлась в 1971-1997 годах) и представлялись представителями диаспоры.

Ранее издание Actualite со ссылкой на представителя Вооруженных сил (ВС) ДРК Сильвена Экенге сообщило о предотвращенной «попытке госпереворота» в стране.

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      Иван Потапов
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