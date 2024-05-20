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14:17, 20 мая 2024Путешествия

Стала известна судьба жестоко избивших туриста работников пляжа Сочи

Полицейские задержали жестоко избивших туриста работников пляжа Сочи

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сотрудники полиции Сочи задержали работников местного пляжа и двух охранников, жестоко избивших туриста. О судьбе нападавших пишет KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, в отношении мужчин уже составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Отмечается, что отдыхающий в полицию не обращался.

«Предварительно установлено, что мужчина, с которым у них возникла ссора, уснул в бунгало, который еще не достроен, — заявили правоохранители. — А когда его попросили уйти, завязалась потасовка».

В настоящее время устанавливается личность потерпевшего и его местонахождение.

Ранее сообщалось, что работники пляжа «Мандарин» в Сочи жестоко избили туриста. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в красной кепке с силой бьет отдыхающего. Пострадавший падает, ударяется головой о деревянную лавку и теряет сознание.

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      Фариза Бацазова
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