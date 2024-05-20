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11:52, 20 мая 2024Путешествия

Жестокое избиение туриста работниками пляжа в Сочи попало на видео

Работники пляжа «Мандарин» в Сочи нокаутировали туриста и попали на видео

Работники пляжа «Мандарин» в Сочи жестоко избили туриста. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Сотрудники пляжа, среди которых были и охранники, начали эмоционально выяснять отношения с отдыхающим. Впоследствии словесный конфликт перерос в потасовку.

На кадрах видно, как мужчина в красной кепке с такой силой бьет туриста, что нокаутирует его. Пострадавший падает, ударяется головой о деревянную лавку и теряет сознание.

«Далее, ничего лучше не придумав, обидчик попытался придать бессознательному телу туриста сидящее положение», — пишет агентство «Живая Кубань». Ситуацией уже заинтересовалась полиция Адлера, уже выясняются ее обстоятельства.

Ранее обнаженные россияне занялись сексом на глазах у туристов на общественном пляже в Сочи. В этот момент на побережье находилось много людей, среди них были дети. Возмущенные отдыхающие обратились к сотруднику пляжа, который, в свою очередь, облил пару холодной водой из ведра.

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      Фариза Бацазова
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