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18:00, 20 мая 2024Путешествия

Туристка оказалась под угрозой тюрьмы из-за одного предмета в багаже

Fox 25: американка оказалась под угрозой 12 лет тюрьмы из-за пуль в багаже

Фото: rivage / Unsplash

Американская туристка положила в чемодан две пули и оказалась под угрозой тюрьмы на островах Теркс и Кайкос. Подробностями поделился канал Fox 25.

Когда Шаритта Гриер собиралась покинуть пляжный курорт, ее задержали по обвинению в хранении боеприпасов. Это нарушение карается минимум 12 годами тюрьмы.

Отмечается, что Гриер стала уже пятой американкой, которая попалась с запрещенными предметами в багаже. Женщину освободили под залог, сейчас она вместе с четырьмя соотечественниками снимает жилье на островах в ожидании суда. Заседание должно состояться 5 июля.

Похожий случай произошел с охотником Райаном Уотсоном из Оклахомы. Он забыл разобрать сумку перед полетом на Теркс и Кайкос и оставил в ней патроны. Мужчину взяли под стражу вместе с женой.

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      Мария Борисова
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