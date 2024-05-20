В Европе оценили вероятность эскалации конфликта между НАТО и Россией

FAZ: западное оружие на границе Украины не будет атаковать Россию

Западные зенитные установки, размещенные на границе России и Украины, не будут атаковать российскую территорию. Такое мнение выразил корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Конрад Шуллер.

Журналист заявил, что западное оружие не тронет ни одного российского солдата. По мнению Шуллера, из зенитных установок будут уничтожаться только неодушевленные военные цели, такие как беспилотники и крылатые ракеты.

Также корреспондент из Европы оценил вероятность эскалации конфликта между Россией и НАТО. По его словам, Москва не начнет войну с альянсом из-за атак на российские ракеты и беспилотники.

Ранее в Турции оценили последствия отправки западных войск на Украины. Газета dikGAZETE заявила, что подобный шаг не изменит ситуацию на фронте.